Сергей Муратов: "Во главе с губернатором работаем в правильном направлении"

Сенатор Сергей Муратов прокомментировал сегодняшнее заявление главы государства Владимира Путина:

- То, что наша родная Курганская область за время руководства губернатора Вадима Михайловича Шумкова стала значительно лучше, а жить в ней стало комфортнее, да и люди стали активнее, всё это мы, конечно, ощущаем на себе. Подтверждение этому - сегодняшняя оценка президента России Владимира Путина. И это значит, что мы сегодня во главе с губернатором работаем в правильном направлении. Мы уже не депрессивный регион, нас президент страны приводит другим в пример. Я обращаюсь ко всем "диванным" критикам - нам сегодня еще раз нужно сплотиться вокруг нашего губернатора и продолжать дальше работать на благо Курганской области!

«Большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. На площадке Петербургского форума традиционно отмечаю те субъекты федерации, которые добились значимого прогресса в Национальном рейтинге инвестиционного климата, которое ведёт Агентство стратегических инициатив <…> Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом. Это Курганская область – рост на 36 позиций<…>», - отметил Владимир Путин на пленарном заседании форума.

Фото Николая Пушилина.

