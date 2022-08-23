Сергей Степашин и Вадим Шумков посетили фестиваль «Батуринская святыня»

В селе Батурино Шадринского округа сегодня проходит фестиваль, посвященный 205 -летию нашего прославленного земляка Архимандрита Антонина Капустина «Батуринская святыня». На площади возле храма, основанного Капустиным, работают выставки народных и художественных промыслов и ремесел, мастер-классы, развернулась торговля. В течение дня здесь будут проходить концерты областных народных и художественных коллективов, выступления хоров, оркестра музыкального колледжа.

Открыли фестиваль губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», руководитель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин.

- Отрадно видеть очередную восстановленную святыню на территории нашей любимой Курганской области. А вы знаете, что последние три года мы активно строим и ремонтируем и храмы, и дороги, и социальные объекты, но я хотел бы сегодня здесь, обращаясь к вам, сказать: гораздо важнее, что мы с вами восстанавливаем души людские, потому что мы убедились – деньги, финансирование крайне важно, но это не самое главное. Если будет в людях силен дух, как это было ранее, мы все преодолеем, все отстроим, будем расти и развиваться. И никто, и ничто нам не смогут помешать. Друзья мои, спасибо вам за ваш дух, спасибо вам за вашу силу. С Богом! - обратился к участникам фестиваля губернатор Вадим Шумков.

Сергей Степашин отметил, что ровно пять лет назад настоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал на шадринской земле.

- Это историческое событие! Не разу ещё за всю историю Русской православной церкви патриархов здесь не было. Мало кто верил, что за эти пять лет будет восстановлен один из самых красивых храмов в Зауралье, - отметил руководитель Императорского православного Палестинского общества.

Он отдельно остановился на истории и миссии Антонина Капустина. Подчеркнул, что это важный человек, благодаря которому люди узнали, что такое святая земля.

- Я думаю, что Батурино, равно как и Далматово, Шадринск, Курган должны стать местом паломничества. Ну и последнее - я полностью согласен с Вадимом Михайловичем в том, что чудо, которое здесь случилось, имею в виду и храм, должно придать совершенно новый импульс Батурино и всей Курганской области. Здесь живут настоящие труженики, которые достойны лучшей жизни, - прокомментировал Сергей Степашин.