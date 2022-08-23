Сергей Степашин передал Батуринскому храму знак Палестинского общества

Председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», руководитель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин вспомнил, как пять лет назад приезжал в Батурино на 200-летие со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина). В селе стоял разрушенный храм, и многим не верилось, что он в короткие сроки будет восстановлен. Но благодаря Министерству культуры РФ, которое сумело найти на эти цели средства, благодаря труду строителей и реставраторов это случилось.

Как мне представляется, со строительством этого храма должно измениться лицо самого Батурино. Здесь несли службу дед и отец Антонина (Капустина), здесь родился сам будущий архимандрит. Это было одно из самых крепких сёл Зауралья. Оно было богато землями, товарами, людьми. И я полагаю, сегодня, когда здесь появилось это чудо, богатство села и людей, живущих в нем, будет прирастать, - заявил Сергей Степашин.

Он выразил уверенность, что со временем количество паломников на родину архимандрита Антонина (Капустина) будет расти. Всех православных будет притягивать восстановленный храм и другие достопримечательности Зауралья, в частности, также проходящий реставрацию Успенский Далматовский мужской монастырь.

- Всем нашим согражданам должно быть понятно, что Антонин (Капустин) — действительно великий, святой человек. Ибо он свершил чудо. В Османской империи, на Святой земле, потом еще англичане подсоединились, которые нас очень «любят», он сумел приобрести почти 28 гектаров земли. Это называлось Русская Палестина — уникальнейшие, красивые места, которые в последующие годы, к сожалению, были разбазарены. Но русский дух и Святая земля — едины, - убежден руководитель Императорского православного Палестинского общества.

В присутствии собравшихся Сергей Степашин передал Батуринскому храму знак Императорского православного Палестинского общества. Также он наградил епископа Шадринского и Далматовского Владимира знаком ордена Александра III.

- Указом этого российского государя было создано Императорское православное Палестинское общество. Считаю, это был лучший император в нашей стране. При нем не было войн, мы ничего не потеряли, и Россия стала поистине великой. Как станет и сейчас, - выразил твердую уверенность руководитель Императорского православного Палестинского общества.

Сергей Степашин сегодня работает в Шадринском районе. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым он принял участие в открытии фестиваля «Батуринская святыня», памятной доски в честь Первосвятительского визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, возложении цветов к памятнику Антонину Капустину.