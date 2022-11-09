Сергей Степашин передал в дар храму в селе Батурино икону

Председатель Курганского регионального отделения ИППО Александр Брюханов 4 ноября, в день памяти Казанской иконы Божией Матери, принял участие в Божественной литургии в храме Преображения Господня села Батурино, на родине архимандрита Антонина (Капустина).

Александр Брюханов поздравил молящихся с праздником и вручил настоятелю храма иерею Константину Стерхову икону Божией Матери, переданную председателем ИППО Сергеем Степашиным в дар батуринскому храму, сообщили в пресс-службе епархии.

Александр Брюханов пояснил, что 27 октября в Москве состоялась его встреча с Сергеем Степашиным, в ходе которой и была передана икона для храма.

В ходе встречи обсуждался вопрос о Великом освящении Преображенского храма в селе Батурино, которое запланировано на 1 декабря 2022 года.

Напомним, что во время своего визита в батуринский храм в августе 2022 года Сергей Степашин передал храму знак Императорского православного Палестинского общества. Также он наградил епископа Шадринского и Далматовского Владимира знаком ордена Александра III.

Вместе с губернатором Вадимом Шумковым он принял участие в открытии фестиваля «Батуринская святыня», памятной доски в честь Первосвятительского визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, возложении цветов к памятнику Антонину Капустину.

Фото Курганской епархии.

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