Съезжий праздник «Эстафета веков» прошёл в селе Крестовское близ Шадринска

На рубеже XIX и XX века она была третьей по величине в России после Ирбитской и Нижегородской. Традиция проведения ярмарки возродилась десять лет назад. Было два года перерыва, связанных с карантинными мерами. И вот двадцать третьего июля она вновь принимала гостей и участников.

«В этом году, который является официально Годом культурного наследия, посмотрите, как мы здорово начали: шикарный праздник Троицы и Дня России в Кургане с Кубанским казачьи хором! Какой настрой был! – приветствовал гостей ярмарки губернатор Курганской области Вадим Шумков. - В Частоозерье какой шикарный праздник прошёл, буквально пару недель назад. И здесь сегодня мы также восстанавливаем наши исторические культурные традиции, и я очень рад видеть здесь огромное количество людей, счастливых, улыбающихся, отдыхающих. Потому что ярмарка для нас сейчас - это не только и не столько, пожалуй, экономика, сколько живое общение людей. Нет такой проблемы, которую мы не могли бы решить сообща. За три последних года в нашей любимой Курганской области мы с вами сделали огромное количество проектов, решили колоссальное количество проблем, прежде всего потому, что мы были едины и действовали сообща. За это вам, земляки, огромное спасибо! Всем вам здоровья и классного настроения, молодцы!».

Проходила ярмарка на площадке неподалёку от церкви Иоанна Предтечи. Ярмарочные ряды развернулись и непосредственно у стен храма. Свою продукцию представили порядка трёхсот предприятий общепита, сельской торговли, ремесленников, народных мастеров, в том числе и из соседних регионов.

«Наша задача не только выращивать продукцию, но и организовывать места сбыта, - поясняет директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев. – Эта ярмарка как раз одна из таких площадок, где представлены наши сельхозтоваропроизводители. Организована как розничная торговля, так и оптовая торговля с автомобилей. Заключаются контракты на продажу».

Такой вид торговли на ярмарке представлен впервые. Оптовики устанавливали скидки до двадцати процентов. Этим предложением воспользовались учреждения социальной сферы области - детсады, школы и больницы, заключая прямые договоры на поставку продуктов питания. Ярмарка – это не только купля продажа. Здесь были организованы турнир косарей, дефиле в народных костюмах, спортивные состязания, народные игры, катание на качелях, верблюдах, лошадях, осликах, пони и коляске с запряжённой ламой. Желающие могли поучаствовать в розыгрыше лотереи. На площадке не смолкала музыка. Одними из главных подарков стали выступления ведущего солиста театра «Санкт-Петербург опера» Ярамира Низамутдинова и нашего ансамбля «Цветень».

«Это по-настоящему народный праздник, - делится впечатлением председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. – Очень здорово, что после пандемии район организовался, пригласили гостей со всех волостей, как говорится. Такие мероприятия объединяют народ. Испокон веков именно на подобных ярмарках люди встречались, общались, вели торговые дела. Мне, в частности, понравилась сельскохозяйственная выставка. И вольеры с животными, и особенно стенд с голубями. Я их с детства держу».

Одним из знаковых событий стало открытие нового арт-объекта на площадке у храма и сельского музея. Теперь к верстовому столбу, памятному историческому камню, памятнику копейке 1877 года, дорожному колесу, конской дуге с поддужным колокольчиком и казану добавилась деревянная скульптура гусиной семейки, посвящённая знаменитому шадринскому гусю.

«Ярмарка будет проводиться ежегодно, если не будет каких-либо значимых препятствий, - заверил глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов. – Это мероприятие, которое полюбили тысячи человек. Не только в нашем округе и области, но и за её пределами. Я сегодня сам встречал гостей на дороге. Масса автомобилей с номерами из других регионов, которые сюда направлялись, чтобы посетить нашу ярмарку. Она является брендом Шадринского муниципального округа, несмотря на то, что сейчас уже имеет областной статус».

Константин Сапунов. Фото пресс-службы губернатора Курганской области.