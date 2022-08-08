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Съезжий праздник Спаса пройдет на «Царёвом городище»

В программе мероприятия игры, мастер-классы, песни и пляски.

8 августа, 2022 - 11:30

Туристско-информационный центр приглашает горожан 14 августа в 12:00 на Царёво городище –отпраздновать три Великих Спаса: медовый, яблочный и ореховый.

Для вас игры озорные, песни звонкие, мастер-класс рукодельный да товары пригожие! По традиции будем гадать и желания загадывать — обязательно задуманное сбудется, стоит только ложечку мёда или яблочко съесть...

А если хочется, можно на празднике своим яблочным урожаем поделиться — и добро сделаешь, и урожай в следующем году хороший будет — примета такая.

Курганцев и гостей зауральской столицы жду в культурно-историческом комплексе «Царёво Городище»: пр. Конституции, 32А.

Яблочный Спас — день в народном календаре славян, приходящийся на 6 (19) августа. Являлся одним из первых праздников урожая; день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме. У славян-католиков отмечен слабо.

По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. У восточных славян только с Яблочного Спаса разрешалось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая. В этот день они в обязательном порядке должны быть освящены в церкви.

 

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8 августа, 2022 - 11:30

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