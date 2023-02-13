Шадринцам нужны пешеходные дорожки, лыжероллерная и тюбинговая трассы

В течение недели на официальном сайте Шадринска проходил опрос, участниками которого стали более пятисот жителей города.

Из девяти предложенных вариантов нужно было выбрать не более трех. В результате голосования, по мнению горожан, в поселке Звездном должны появиться: лыжероллерная трасса (маршруты для любителей и профессионалов) - проголосовали 378 жителей, за тюбинговую трассу высказались 305 шадринцев, за веревочный парк отдали 216 голосов, а за прогулочные и пешеходные дорожки проголосовали 102 человека.

Зоны, набравшие наибольшее число голосов, будут рассмотрены при разработке дизайн-проекта.

Отметим, в случае победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях благоустройство территории в Шадринске может начаться в 2024 году.

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