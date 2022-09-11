Шадринцев приглашают отметить традиционный День Заречья

В ближайшую субботу, 17 сентября. на стадионе «Политех» Шадринского политехнического колледжа состоится праздничная программа по случаю Дня рождения Заречья. Традиционно в сентябре поздравления принимают жители южных микрорайонов города — Осеево, Туманово, Звездный и Бакалда.

Программа начнется с 16.00. На стадионе развернутся выставочно-ярмарочные ряды, где будут представлены изделия декоративно-прикладного творчества и садово-огородная продукция местных жителей, сельско - хозяйственная техника. Также начнет свою работу выставка «умельцев» и выставочный проект «Путешествие в мир палеонтологии».

Параллельно будут проходить соревнования по армрестлингу, перетягиванию каната и подтягиванию на перекладине, а также интерактивные и дворовые игры.

Праздничную программу украсят выступления артистов Дома детства и юношества "Ритм" и творческих коллективов города.

Гостей ждут игра «Я город свой знаю» и игра по профилактике дорожно транспортных происшествий.

Администрация Шадринска подготовила на День Заречья Почетные грамоты и Благодарственные письма.