Шадринцы готовятся отправить гуманитарную помощь мобилизованным зауральцам

В шадринском Центре социального обслуживания No2 вторую неделю идёт сбор гуманитарной помощи мобилизованным гражданам. За первые четыре дня, начиная с 27 сентября, сюда пришли более двадцати шадринцев с самыми разными видами такой помощи. Кто-то передал в дар мужчинам тёплые носки, шапки-ушанки, куртки, трикотажные подшлемники, пакеты с отрезами стерильной марли, антисептик в тюбиках, мыло. Кто-то принёс макаронные изделия, крупы, консервы.

Возраст благотворителей разный, это и молодые мамы с детьми на руках, и убелённые сединами мужчины, и представители среднего поколения. Большинство граждан даже не посчитали нужным называть свои фамилии и брать документы о приёме, вместо этого задавали один вопрос: «А что ещё нужно принести?».

Кстати, такие же вопросы задают и те, кто предварительно звонит в ЦСО, а их очень много. Промежуточным звеном между людьми и работниками центра выступает волонтёр Ольга Бушманова, она приносит переданные в дар вещи и продукты от людей, которым трудно преодолевать большие расстояния, а также подробно инструктирует всех желающих оказать посильную помощь о том, что наиболее востребовано.

Включаются в эту работу шадринские предприятия и организации. Так профсоюзный комитет шадринского филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» собрал деньги и закупил на 11 тысяч рублей гречки и на 20 тысяч - говяжьей тушёнки. Коллектив магазина «Фикс-прайс» поделился большим перечнем товаров, включая продовольствие и предметы одежды.

Сотрудники больницы скорой медицинской помощи передали дезинфицирующие и перевязочные средства. Работники завода ограждающих конструкций подготовили партию утеплённых брюк.

Пока все доставленные в ЦСО вещи и продукты сортируются, упаковываются и готовятся к отправке в Курган. Ситуация, что все помещения переполнены, исключена. Наоборот, эту работу нужно активизировать. Если вы хотите хоть чем-нибудь помочь нашим отцам, мужьям и братьям, оставившим семью и привычный мирный труд ради защиты Родины, приносите всё, чтосможет облегчить их суровый армейский быт и пригодится при выполнении боевых задач, поставленных руководством страны.

По информации газеты «Шадринский курьер».

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