Шадринцы начали получать воду высокого качества очистки

«Запуск осуществлён. Начинается заполнение системы, - пояснил заместитель губернатора Константин Малышев. - Воду попробовали. Она вкусная, - отметил он. - Главное, что она будет бесперебойно поступать в систему водоснабжения города Шадринска».

До строительства новой станции в городе работала одна система водоснабжения, которую возвели в 70-х годах прошлого века. В 2000-х она уже не могла обеспечить потребности горожан в чистой воде.

«Этот объект – стратегически важен для города. 50 лет не было вложений в объекты инфраструктуры, модернизации по подаче чистой воды не было в Шадринске», - подчеркнул Константин Малышев и отметил, - такого масштаба – 600 кубометров подъёма воды в сутки и с резервуарами запаса 4 800 кубометров мы пока нигде не реализовывали»

Сейчас чистая вода начнёт выдавливать поступающую раннее воду в дома, предприятия и все здания, и заполнять водоснабжающую систему города. На очистку вода поступает из скважин, через накопительные резервуары.

По данным правительства Курганской области, на строительство инфраструктурного объекта из областного и федерального бюджетов было направлено более 341 млн. рублей.

«По поручению губернатора Курганской области и его непосредственной поддержке была поставлена задача запустить водозабор, - говорит глава Шадринска Антон Мокан. - Работы начались активно выполняться с 2021 года, и теперь мы запускаем его в работу».

Новая система водоснабжения должна обеспечить качественной питьевой водой большую часть населения Шадринска, в котором сейчас проживает около 70 тысяч человек. Город развивается. Для обеспечения качественной водой жителей и предприятий разрастающегося Северного района новостроек планируется открыть ещё один водозабор с очисткой и подачей воды.

Константин Сапунов. Фото автора.