Шадринцы отправили новую партию помощи для бойцов спецоперации

Неравнодушные жители Шадринска подготовили очередную посылку бойцам, которые выполняют сейчас боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Горожане закупили средства гигиены и белье, пенсионеры связали теплые носки, а прихожане Собора Преображения Господня передали окопные свечи. Эти и другие столь необходимые предметы из города в зону боевых действий доставят машины ОНФ благодаря рамочному проекту «Народный фронт. Всё для победы!».

Заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Бякова поблагодарила шадринских волонтеров из «Доброцентра» и штаба #МЫВМЕСТЕ за ежедневную организацию и координацию этой работы и, конечно, всех тех, кто захотел передать что-то лично от себя мобилизованным и добровольцам.

Всего из Шадринска в зону СВО уже отправлено свыше полутора тонн гуманитарной помощи.

Ранее «Новый мир» сообщал, об отправке в понедельник фуры с продуктами питания и снаряжением для наших мобилизованных земляков, принимающих участие в СВО.

По словам губернатора Вадима Шумкова, общий вес груза, распределенного по частям, составляет 20 тонн.

Фото администрации Шадринска.

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