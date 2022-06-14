Шадринцы отпраздновали День России

Шадринцы вместе со всей страной отметили День России.

На сцене Дворца культуры присутствующих поздравил председатель Шадринской городской Думы Владимир Пикалин: «Дорогие друзья, уважаемые шадринцы! От имени депутатского корпуса Шадринской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем России! 12 Июня является символом исторической связи поколений нашей страны. Благодарю всех, кто трудится на развитие и процветание России. Хочется отметить, что сегодня отмечается и церковный праздник — Троица. Поздравляю вас с этими церковным и светским праздниками, желаю всем добра, мирного неба, благополучия всем семьям города Шадринска!»

К поздравлениям присоединилась Наталья Бякова, заместитель главы города по социальным вопросам: «Это праздник тех, кто дорожит Россией, кто любит свою землю, кто готов жить и трудиться на благо нашей страны во имя мира и процветания будущих поколений. История нашей страны создавалась многими поколениями умных, трудолюбивых, творческих людей и, конечно, мы помним их достижения, открытия, дорожим их победами. Наша главная задача — передать нашим потомкам сильную, крепкую и единую Россию. Я желаю всем шадринцам здоровья, счастья, мира, уверенности в себе и новых свершений на благо нашего края и великой страны. С праздником!»

Депутат Курганской областной Думы Сергей Максимов выразил наилучшие пожелания жителям и гостям города. Команда Дворца культуры подготовила яркие вокальные и хореографические номера, прославляющие нашу великую страну. Продолжили дарить праздничное настроение посетителям участники Заслуженного коллектива народного творчества Хора русской песни «Лад» под управлением Людмилы Федоровой. В полдень для жителей Нового поселка концертную программу «Россия — ты моя душа» организовали солисты и танцоры ДК «Созвездие».

По информации пресс-службы администрации города Шадринска.