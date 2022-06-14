Шадринцы отпразднуют День России

Жителей и гостей города Шадринска приглашают на праздничные площадки. Администрация города подготовила афишу:

10 ИЮНЯ

Центр русской народной культуры «Лад» (ул. Свердлова, 104а)

18.00 – Праздничная программа «А у нас во дворе»;

— Мастер-классы от мастеров Центра;

— Выставки музейных экспонатов.

11 ИЮНЯ

Центр досуга и кино «Октябрь» (ул. Розы Люксембург, 7)

11.00 — Открытый Фестиваль национальных культур;

Набережная реки Исеть (ул. Кондюрина)

18.00 — концертная программа лучших творческих коллективов и солистов Дворца культуры Шадринска.

12 ИЮНЯ

Дворец культуры (ул. Ленина, 95)

10.00 — Гала-концерт творческих коллективов города;

11.00 — Праздничная программа «Россия – ты моя душа».

12.00 — Торжественная программа «Пою тебе, моя Россия».

Дом культуры «Созвездие» (Новый поселок, ул. Проектная, 4Б)

Напомним, что в Кургане главная площадка развернётся на Троицкой площади, праздничная программа начнётся в 11:30.Ярким событием фестиваля станет выступление всемирно известного Кубанского казачьего хора. Артисты коллектива исполнят программу «Никто, кроме нас, Россию не спасёт!». В репертуаре прозвучат исторические музыкальные, а также современные произведения. Концерт начнётся на Троицкой площади в 20:00.

Возрастные ограничения: 6+

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