Шадринцы получили гранты губернатора Курганской области

По инициативе Вадима Шумкова впервые грантовые конкурсы прошли в конце 2021 года. В этом году число номинаций было увеличено, впервые объявлены грантовые конкурсы в сферах промышленности, транспорта, общественного питания и торговли, лесного хозяйства. Предусмотрены гранты и в других сферах.

Накануне Дня знаний глава города Антон Мокан поздравил победителей конкурса губернаторских грантов: «Молодцы, так держать! Своим упорством, своим трудом вы заслужили эти награды. Теперь вы являетесь частью команды губернатора, на вас большая ответственность. Не останавливайтесь на достигнутом».

Лучшими наставниками профессионального развития студентов стали Владимир Тюрин и Артем Пономарев – мастера производственного обучения Шадринского политехнического колледжа. Лучшим работником в сфере здравоохранения Курганской области в номинации «Лучший фельдшер» стала Мария Кузнецова, фельдшер Шадринской детской больницы.

Ирина Спирина, директор Центра «ЛАД» стала Лучшим специалистом дома культуры.

II место в номинациях «Лучший IT-наставник курганской области» и «Лучший IT-разработчик Курганской области» заняли педагог структурного подразделения Шадринского технопарка «Кванториум» Денис Бельков и программист Учебно-вычислительного центра Шадринского государственного педагогического университета Александр Копорулин.

В коллективных номинациях победу одержали Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа в номинации «Высшее спортивное мастерство» и детский сад №5 «Созвездие» в номинации «Территория счастливого детства», сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

Фото с официального сайта администрации города Шадринска.

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