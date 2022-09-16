Шадринцы расставили на асфальте детскую обувь, символизирующую нерождённых детей

В центральном сквере у здания администрации города Шадринска состоялась акция «Они могли бы пойти в школу», направленная на привлечение внимания общественности к проблеме абортов.

У тематического баннера были расставлены пары детской обуви, символизирующие нерождённых детей. На мольбертах мелом была написана информация о количестве детей, начавших ходить в первый класс в городе Шадринске в 2022 году (827 человек) и количество абортов, совершённых в 2015 году (844 случая), сообщает Молодёжный портал Зауралья со ссылкой на vk.com/missiya_shadreparh.

Руководитель Отдела по делам молодёжи и миссионерскому служению иерей Константин Стерхов разъяснял людям, подходившим к месту проведения акции, официальную позицию Русской Православной Церкви относительно абортов, сформулированную в «Основах социальной концепции»: «С древнейших времён Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит убеждённость в том, что зарождение человеческого существа является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей человеческой личности преступно».

Фото из группы vk.com/missiya_shadreparh.

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