Шадринцы соберут книги для ДНР и ЛНР

Шадринцев приглашают принять участие в акции по укомплектованию библиотек Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В пресс-службе администрации города сообщили, что сбор книг организован в муниципальных библиотеках города до 16 сентября:

Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова (ул. Свердлова, 57);

Центральная детская библиотека –досуговый центр детей и подростков «Лукоморье» (ул. Гагарина, 20).

Режим работы.

Понедельник: с 10.00 до 18.00;

Вторник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 18.00;

Суббота: с 10.00 до 18.00.

Напомним, что сотрудники Департамента образования и науки Курганской области в рамках акции «Читаем вместе» собрали для детей из Донецкой и Луганской народных республик книги. Сказки, художественная и познавательная литература были переданы в региональный Центр развития добровольчества и уже оттуда вместе с гуманитарной помощью будут доставлены украинским малышам и школьникам, сообщили в департаменте образования.



Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.