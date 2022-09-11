Шадринцы соберут книги для ДНР и ЛНР

Шадринцев приглашают принять участие в акции по укомплектованию библиотек Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В пресс-службе администрации города сообщили, что сбор книг организован в муниципальных библиотеках города до 16 сентября:
Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова (ул. Свердлова, 57);
Центральная детская библиотека –досуговый центр детей и подростков «Лукоморье» (ул. Гагарина, 20).
Режим работы.
Понедельник: с 10.00 до 18.00;
Вторник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 18.00;
Суббота: с 10.00 до 18.00.
Напомним, что сотрудники Департамента образования и науки Курганской области в рамках акции «Читаем вместе» собрали для детей из Донецкой и Луганской народных республик книги. Сказки, художественная и познавательная литература были переданы в региональный Центр развития добровольчества и уже оттуда вместе с гуманитарной помощью будут доставлены украинским малышам и школьникам, сообщили в департаменте образования.
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