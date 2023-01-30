Шадринцы угостили курганцев пряниками и устроили дефиле

В областной филармонии 28 января состоялась программа «Здравствуй, 45 регион», подготовленная городом Шадринском и Шадринским муниципальным округом. Её посвятили 80-летию Курганской области.

На первом этаже была представлена выставка-ярмарка, где любой желающий мог отведать и купить домой продукцию лучших гастрономических брендов Шадринского края, среди которых знаменитые Шадринский гусь и пряники, сообщили в пресс-службе управления культуры.

На выставке декоративно-прикладного творчества «Традиции Шадринской земли» можно было приобрести сувениры ручной работы из бересты, керамики и текстиля. Здесь же прошли мастер-классы и мастер-шоу по синелевой вышивке, валянию из шерсти и изготовлению народных кукол. Состоялось дефиле традиционного костюма Шадринского края начала XX века от этнографического коллектива «Веселуха» Центра русской народной культуры «Лад».

Образцовый оркестр «Неоклассик» и Квартет пианистов «ДМШ им. Т. В. Бобровой» создавали праздничное настроение гостям мероприятия на втором этаже филармонии.

Шадринский Туристко-информационный центр знакомил с достопримечательностями края.

В Большом зале филармонии в этот день выступили лучшие коллективы и солисты города Шадринска и Шадринского муниципального округа.



Фото Управления культуры Курганской области.

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