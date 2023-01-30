Шадринцы выбирают объект благоустройства, который представят на всероссийский конкурс

Шадринск выбирает пространство, которое будет представлено на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Горожане отдали уже более 4000 голосов за понравившиеся территории.

Одно из предложенных мест находится в Новом поселке. В парковой зоне у Дома культуры «Созвездие» возможно благоустройство двух гектаров земли.

По плану здесь хотят разместить площадку для игр и отдыха с маленькими детьми, спортивную, сценическую и зрительскую площадки. Будут созданы многофункциональные зоны и установлены малые архитектурные формы. Существующую территорию расширят и озеленят.

Проголосовать за объекты можно на официальном сайте муниципалитета или в холле первого этажа здания администрации города до 30 января.

Фото с сайта администрации города Шадринска.