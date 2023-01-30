Шадринец перевёл деньги на «безопасный счёт» и лишился миллиона рублей

Незнакомая женщина, представившаяся сотрудником банка, позвонила 57-летнему шадринцу и сообщила о том, что на его имя одобрен кредит. Гражданка добавила, что кредит на мужчину оформили мошенники, но денежные средства ещё не успели уйти на их счёт. Для предотвращения хищения нужно перевести деньги на «безопасный счёт».

Потерпевший установил на телефон приложение и оформил настоящий кредит, а затем перевёл деньги на указанные аферистами счета. В общей сложности гражданин перечислил злоумышленникам более 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что не следует верить незнакомцам, которые от лица банковских работников убеждают оформить кредит и перечислить денежные средства якобы на «безопасные счета». Следует прекратить разговор и лично обратиться в банковскую организацию, чтобы уточнить все вопросы, касающиеся состояния вашего счёта.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.