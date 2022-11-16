Шадринец выкрал из больницы компьютер, чтобы подарить его дочери

Освободившись из мест лишения свободы в феврале 2022 года, житель Пермской области приехал на территорию Шадринского района. Присмотрелся к фельдшерско-акушерскому пункту, в который и проник через разбитое стекло в окне, и похитил компьютер, который он намеревался подарить своей дочери. С похищенным имуществом заботливый папаша с места преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению, причинив Шадринской центральной районной больнице материальный ущерб на общую сумму 46 481 рубль 32 копейки.

Шадринским районным судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. Однако прокурор счел наказание слишком мягким. В суде пояснили, что при вынесении приговора учли степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. Апелляционным постановлением приговор оставлен без изменения.

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