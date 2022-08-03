Шадринск встретил рокеров на ежегодном фестивале «Город на Исети»

В прошедшие выходные в Шадринске состоялся ежегодный рок-фестиваль «Город на Исети». В этом году празднику уже 26 лет. По традиции мероприятия организовал Дворец культуры при поддержке администрации города и местных мероприятий. Всего было 3 номинации: «Дебют» - для молодых коллективов, «Лига» - для исполнителей, участвовавших в конкурсах и имеющих стаж не менее 3 лет, и «Мастер» - для неоднократных лауреатов конкурсов, имеющих стаж выступлений на фестивале. Уже не первый год в концерте принимают участие рок-группы из городов Курган, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Шадринск, Каргаполье и других.

Вот что рассказала о рок-концерте администратор Дворца культуры ШААЗ Юлия Худякова: «Этот фестиваль направлен на все поколения, потому что выступают как начинающие исполнители, так и матерые группы с многолетним стажем. В своё время было очень много музыкантов в Шадринске. Идея создания «Города на Исети» была заложена из-за этого. В этом году собрались сильные команды. Думаю, они зажгут и порадуют зрителей своим творчеством».

С каждым годом масштаб фестиваля не утихает. На выходные в Шадринск приехало много людей. Кто-то добрался на машине, но не обошлось и без мотоциклистов. Мотоклуб «Свободные ангелы» собрался большим составом на фестивале. Байкеры показывали, на что способны их железные кони, устроили выставку из мотоциклов. Также организовали показ своих наград, которых на самом деле много. «Свободные ангелы часто принимают участие в соревнованиях, других фестивалях. Недавно они побывали и на мотофесте «От винта», о котором уже писала наша редакция. Байкеры разрешали фотографироваться на мотоциклах – «Конечно можно, для чего ещё они здесь?» - ответил один из мотоциклистов.

Зрители танцевали, подпевали знакомым песням, таким образом поддерживая музыкантов. Каждое выступление было ярким, динамичным, громким. Группы зажигали толпу, заставляя своим ритмом двигаться в такт, танцевать. В ходе фестиваля удалось переговорить с частой гостьей рок-фестиваля Еленой Храмцовой.

«До этого фестиваль отменяли из-за коронавируса. Но впервые я приехала сюда 5 лет назад. Сначала позвали друзья, затем я уже сама предлагала им вернуться сюда вновь. Ощущение толпы, чувство ритма и этих звуков заставляет забыть о проблемах, жить в моменте. Это окрыляет» - поделилась яркими впечатлениями девушка.

Сильные эмоции получили и участники фестиваля. Солистка группы «.О.Н.И.» из Каменска-Уральского Ирина Осипова рассказала о своей жизни в рок-группе:

«Наш коллектив начинал с акустического состава с 2006 года. Затем был перерыв в 3 года, а по возвращении мы уже собрались электросоставом в 2011 году. Как сказал гитарист нашей группы Дмитрий Костоусов, есть люди, которые хотят играть, а есть люди, которые не могут не играть.

Мы относимся ко второй категории. Не хватает сил жить без музыки, хочется чувствовать плечо товарища. Задача группы – выйти на сцену и обнять душой зрителей, напитать их своей энергией. Они взамен отдают свои эмоции».

В течение двух дней Дворец культуры проводил этот замечательный фестиваль. На сцене проходило невероятное буйство энергии, красок и музыки, потому что каждый исполнитель отдавался выступлению.

Текст и фото Анастасии Пережегиной.

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