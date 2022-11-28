Шадринская газета рассказала о быте и военной подготовке мобилизованных зауральцев

Ребятам передали снаряжение, имущество двойного назначения, медикаменты и фрукты.

В минувшую пятницу исполняющий обязанности начальника управления специальных программ аппарата губернатора Курганской области Станислав Носков и глава нашего муниципального округа Сергей Копылов посетили мобилизованных зауральцев, проходящих боевое слаживание в Чебаркуле. В их числе есть и жители наших сёл и деревень.

– По поручению губернатора нашим землякам передано снаряжение. К примеру, наколенники и налокотники, а также имущество двойного назначения, – рассказал Станислав Носков.

От нашего округа мобилизованным привезли фрукты, а также медикаменты, просьбу о которых руководству муниципалитета передали сами мужчины. Как отметил глава Шадринского муниципального округа Сергей Копылов, связь с земляками поддерживается постоянно. Некоторые просьбы мобилизованные передали представителям руководства области и нашего муниципалитета, пообщавшись с ними лично уже во время встречи. В основном, нужда есть в некоторых элементах снаряжения. Руководство нашего региона уже решает вопрос с их приобретением.

Что же касается бытовых условий, то мужчины ими довольны.

– Кто не был солдатом, тому такой уклад может показаться тяжёлым. Но по армейским меркам у нас условия шикарные. Есть где и что поесть, есть где помыться и отдохнуть. Я, например, сравниваю эти условия с теми, в которых я был когда-то во время срочной службы. Здесь гораздо лучше всё обустроено, – отмечает один мужчина.

– Обмундирование нам выдали новое. Это всё неправда, что пишут в интернете, будто нас не одевают, и оружие выдают ржавое. Так что напишите в газете, что у нас всё хорошо, – добавляет другой.

– Да, обучение идёт каждый день. Из разных орудий учат стрелять. Инструкторы у нас, что называется, бывалые, сами были в зоне СВО. Учат всему, чтобы мы приехали к месту выполнения боевых задач не с пустыми головами, – рассказывает третий.

В том, что всё вышесказанное ребятами – правда Станислав Носков и Сергей Копылов убедились, побывав в палаточном городке, где живут мобилизованные. Кстати, с момента их отправки сюда на боевое слаживание в пятницу как раз исполнился ровно месяц.

– А у меня в эти дни исполняется три года как я срочку отслужил, – вспоминает один из самых молодых мобилизованных из нашего округа.

– А у меня, когда я уже находился в Чебаркуле, на срочную службу отправился старший сын, – рассказывает другой.

С отцом новоиспечённого солдата мы хорошо знакомы. Встречались во время подготовки публикации про уборочные работы в поле, неоднократно он вместе с семьёй становился героем газетных материалов про семейные спортивные состязания. И вот теперь увиделись здесь...

Была и ещё одна интересная встреча. В публикации про отправку мобилизованных в номере газеты за 1 ноября мы упоминали о том, что многие мужчины взяли с собой флаги своих войск, в которых когда-то служили. В пример приводили шадринца Николая с флагом сухопутных войск. И в пятницу мы снова встретились. Тот флаг, как и десятки других стягов, гордо развевается на ветру над палаткой, где живёт его хозяин. Бодро держится и наш знакомый. Рассказал, что уже был в увольнительной, виделся с женой, дочкой и другими родственниками, но всё равно попросил передать им привет. Передаём!

Выполнить просьбы наших мобилизованных земляков может помочь каждый желающий. Сбор финансовых средств ведётся во всех территориальных отделах нашего округа.

В целях безопасности мобилизованных и их семей публикуем фотографии без отчётливых изображений лиц наших защитников. Но мы договорились, что когда они вернутся домой, обязательно придут в редакцию за фотографиями. Мы будем ждать каждого из вас!

Анастасия Соловьёва. Фото автора. Газета «Шадринский курьер».

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