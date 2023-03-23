Шадринская музыкальная школа получила 4,5 миллиона рублей на оборудование и инструменты

От флейты до фортепиано. Полтора десятка дорогостоящих инструментов поступят в течение этого года в Детскую музыкальную школу им. Т.В Бобровой, сообщает пресс-служба администрации Шадринска.

«В таком объеме школа не получала инструменты никогда», - рассказывает директор учреждения Людмила Фёдорова. Обновление материально-технической базы стало возможным благодаря национальному проекту «Культура».

Общая сумма выделенных средств – 4,5 миллиона рублей, большая часть потрачена на покупку 5 фортепиано. Они вместе с новыми гитарами и музыкальной литературой поступят в апреле. Летом доставят баян и тульскую гармонь, а осенью дети смогут заниматься и на новых духовых инструментах – ожидается поставка флейт и трубы. Интерактивная доска, в том числе для занятий сольфеджио, уже приобретена в школу.

В рамках нацпроекта «Культура» за 2020-2023 годы новые инструменты, оборудование, учебно-методическую литературу в России получили почти 2 тысячи образовательных учреждений.

Фото пресс-службы администрации города Шадринска.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.