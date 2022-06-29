Шадринская студентка получила 460 тысяч рублей от Росмолодёжи

Представительница Шадринского педагогического университета Ирина Ефремова приняла участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Студенты». Девушка представила проект «Культурные Каникулы» в номинации «Ты не один». Ирина получила грант от Росмолодёжи в размере 460 тысяч рублей.

Публичные защиты инициатив финалистов состоялись в один из конкурсных дней. В итоге шесть участников, в том числе и студентка Шадринского государственного педагогического университета Ирина Ефремова, вошли в число победителей и получат поддержку на реализацию своих идей в общей сумме 3 млн. рублей, уточнили в пресс-службе областного депвртамента образования.

Финал конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходил в Санкт-Петербурге. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодёжи.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров отметил, что Минобрнауки России поддерживает активное желание студентов развиваться и обучаться новому:

- Именно поэтому мы ставим перед собой задачу оказывать всестороннюю поддержку студентам вузов, которые планируют развиваться в различных сферах, и поддерживать вас во всех начинаниях. Уверен, каждый из вас получит мощный карьерный старт, и конкурс «Флагманы образования. Студенты» вам в этом поможет.