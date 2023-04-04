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Шадринская студентка примет участие в организации Парада Победы в Москве

Вошла в топ – 100 лучших волонтёров.

4 апреля, 2023 - 18:34

Студентка Шадринского филиала Курганского базового медицинского колледжа Олеся Парфенова вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы 2023».

Вместе с другими ребятами, хорошо проявившими себя в конкурсе, в мае Олеся Парфенова примет участие в организации праздника на Красной площади и будет единственной представительницей Курганской области.

В этом году в конкурсе приняли участие более двух тысяч человек со всей страны. Пресс-служба администрации города Шадринска сообщает, что по итогам отбора Олеся получила высокие баллы и попала в список 100 лучших добровольцев России.
В Шадринске студентка возглавляет местное отделение волонтеров-медиков.

 

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4 апреля, 2023 - 18:34

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