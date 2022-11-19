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Шадринская типография из детских рисунков создала открытки для солдат

На фронт отправят 100 уникальных открыток

19 ноября, 2022 - 12:37

В Шадринске создали теплые весточки для солдат, воюющих на фронтах специальной военной операции. Это открытки, напечатанные в профессиональной типографии. Авторы идеи – учащиеся детской художественной школы Шадринска и типография «IT-print». Дети нарисовали, а в типографии их рисунки воплотили в настоящие открытки.

На открытках – виды родного Шадринска диковинные звери и птицы, природа, трогательные семейные сцены, в общем, всё то, чего так не хватает тем, кто вдали от дома. Качество рисунков вполне приличное, видно, что авторы – вовсе не дилетанты. Напечатано 100 открыток, которые отправят военнослужащим.

В этой акции также приняли участие Шадринская и Далматовская епархия, дошкольные образовательные организации.

19 ноября, 2022 - 12:37

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