Шадринские кадеты приняли участие в военно-спортивной игре «Победа»

Губернаторская Шадринская кадетская школа-интернат представила Курганскую область на Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа». В состязаниях, которые прошли в Подмосковье на полигоне Алабино, приняли участие 85 команд из разных регионов, в том числе представители из ДНР и ЛНР.

Как сообщил руководитель команды Андрей Просеков, уровень подготовки участников был очень высокий. Разрыв между призёрами порой составлял секунды. Ребята, несмотря на непогоду, успешно преодолевали огневые рубежи и проходили тактическую игру «Дорога победителей».

И пусть юные шадринцы не заняли призового места, оказавшись на 59 строчке турнирной таблицы, но выступили они достойно, оставив позади представителей Челябинской и Свердловской областей.

Андрей Просеков уверен, что в следующем году, если команда поедет на игры, ребята продемонстрируют все свое мастерство и сноровку, чтобы показать достойную игру.

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