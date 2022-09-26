Шадринские объекты соцсферы и жилые дома готовы к приёму тепла

Детские сады, школы и больницы получат тепло уже на этой неделе. Администрацией Шадринска подписано Постановление о начале отопительного периода.

Как сообщает пресс-служба администрации города Шадринска, с 27 по 28 сентября запланировано поэтапное подключение к теплу учреждений социальной сферы. А с 29 сентября начнется подача тепловой энергии в жилой сектор.

Напомним, запуск отопления в многоквартирных домах возможен только при условии их технической готовности. График запуска тепла будет опубликован в ближайшее время на официальных интернет-ресурсах администрации города.

В Кургане школы, детские сады, учреждения здравоохранения и прочие объекты соцкультбыта начнут подключать к теплу по заявкам руководителей с 27 сентября. Соответствующие постановление подписала глава города Елена Ситникова.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев сообщил, что на территории города в текущий момент 1952 многоквартирных дома, из них 1501 запитан от отопления Курганской генерирующей компании, 274 от КТЭС, 177 — от прочих ресурсоснабжающих организаций: «Прометей», «Молоко Зауралья». В скором времени при департаменте начнет работать «горячая линия», телефон которой будет сообщен чуть позже.

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