Шадринские огнеборцы собрали более 40 мешков мусора

Личный состав 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Курганской области и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району принял участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».

Масштабная уборка прошла в городском бору — популярном месте отдыха у горожан. В итоге за несколько часов 40 сотрудников областного чрезвычайного ведомства, собрали каждый по полному мешку мусора - пластика, битого стекла, упаковочных материалов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по курганской области.

- Личный состав 2 пожарно-спасательного отряда всегда занимает активную жизненную позицию, нас волнуют вопросы не только пожарной, но и экологической безопасности. Сегодня мы вносим свой вклад в создание чистой, благоустроенной и безопасной среды нашего города. Ведь стихийные свалки не только наносят вред природе, но и могут стать причиной крупного пожара, - отметил начальник 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Курганской области майор внутренней службы Максим Моисеев.

Добавим, что в рамках акции сотрудники областного чрезвычайного ведомства примут участие в уборке территорий, лесных массивов и в других муниципальных образованиях Курганской области.

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