Шадринские подростки займутся благоустройством

Шадринский отряд «Наш город», которому в этом году исполнилось 22 года, приступит к работе 16 августа.

На первом организационном собрании ребята получили полную информацию о предстоящей работе, деталях трудоустройства и технике безопасности.

Подростки будут заниматься благоустройством, приводить в порядок общественные территории и улицы. Смена продлится 10 рабочих дней и начнётся в ближайший вторник, 16 августа. За каждой из групп «отрядовцев» закреплён свой руководитель, который все рабочее время, с 9:00 до 13:00, будет находиться вместе со своей командой. Определять место, объем работы и оценивать конечный результат доверено Комитету городского хозяйства. Узнать участников отряда в городе можно будет по светоотражающим жилетам и панамам, которые они в обязательном порядке получат перед первым выходом на работу вместе с перчатками и инвентарём, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как отметила руководитель Комитета по молодёжной политике Ольга Бузакова, на участниках отряда лежит большая ответственность – они будут не только зарабатывать деньги, но и готовить город к празднованию Дня рождения. Самых усердных поощрят премией.

Фото с сайта администрации города Шадринска.

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