Шадринские подростки займутся благоустройством общественных территорий

При содействии центра занятости населения 45 шадринских подростков получили временную оплачиваемую работу от отдела образования города. Ребята будут трудиться 10 дней по четыре часа. В планах – благоустроить общественные городские территории, очистить город от мусора. Вместе с другими службами они готовят родной город к празднику – Дню города.

Как сообщает главное управление по труду и занятости населения Курганской области, за первое полугодие 2022 года трудоустроено более 2,3 тысяч подростков и организовано 288 трудовых отрядов различной направленности. На предприятия и организации Шадринска с начала года было трудоустроены 126 подростков, а в Шадринском районе – 162. В основном ребята задействованы на благоустройстве города, организаций и других подсобных работах, которые не требуют специальной квалификации, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ребенок, достигший 14-летия, может стать участником трудовых отрядов после направления электронного заявления на содействие в поиске подходящей работы в центр занятости с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости населения и трудовых отношений «Работа в России» trudvsem.ru.

Фото из группы правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте».