Шадринские школьницы презентуют на ВДНХ свой проект благоустройства двора

Шадринские девятиклассницы летят в Москву на Всероссийский конкурс молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города». В заочном этапе школьницы уже победили. 8-10 июня на ВДНХ им предстоит защитить и презентовать проекты.

Пресс-служба администрации города Шадринска сообщает, что Дарья Тимошенко из школы №15, Виктория Третьякова из школы №2 и Василина Юркина из лицея №1 в своём проекте преображают дворовую территорию дома №7 по улице Ефремова. Как отметила Василина, одна из авторов идей по благоустройству, в этом дворе есть своя уникальность - это вход в бор, но, к сожалению, он закрыт. Девушки хотят обустроить его. Также участницы конкурса предусмотрят общее благоустройство с установкой детской площадки. В ближайшее время конкурсантки обсудят свои инициативы с жителями дома и доработают проект.

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