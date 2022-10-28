Шадринские школьники пройдут ЭКОквест и посетят ЭКОлабораторию

Поможет им в этом грант активист ШГПУ.

Студент Шадринского педагогического университета Вадим Нигматуллин получил грант в размере 230 тысяч рублей на реализацию проекта «Научно-просветительский трек для школьников «ЭКОколесо». С таким результатом молодой человек вернулся с форума лидеров студенческих инициатив, который проходил с 24 по 26 октября в Академии Минпросвещения России.

В рамках проекта пройдут три ключевых мероприятия: ЭКОквест, ЭКОлаборатория и ЭКОкадр среди школьников пятых-восьмых классов, а ярким завершением трека станет экологический флешмоб, сообщает Молодёжный портал Зауралья. На средства гранта будет закуплена электронная лаборатория и сувенирная продукция.

Добавим, что свои проекты представили 54 студенческих активиста, гранто получателями стали только девять. Трое из них - студенты ШГПУ.

Фото со страницы начальника управления по воспитательной работе ШГПУ Татьяны Сизовой в соцсети «Вконтакте».

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