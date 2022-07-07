Шадринские школы выпустили более 50 медалистов

Обладателями медалей «За особые успехи в учении» стали 52 шадринских выпускника.Первое место по количеству высоких наград в этом году занял лицей №1. Из его стен выпустились 16 медалистов. В тройку лидеров вошли школа №4 и гимназия №9, их с «отличием» окончили 10 и 7 выпускников соответственно.

Глава города Антон Мокан поздравил учеников, закончивших школы с отличием и достойно подтвердивших свои знания на едином государственном экзамене.

Особые слова благодарности глава города выразил родителям учеников, которые весь этот сложный путь находились рядом, поддерживали и переживали за ребят, а сейчас вместе с ними радуются их высоким достижениям.

Виновников торжества поприветствовала руководитель отдела образования администрации города Светлана Кислицына, пожелала уверенности, идти вперед и добиваться любых поставленных целей: «Мы, взрослые, очень рады за каждого из вас. Вы сумели пройти очень сложный путь, своим стремлением добились высоких результатов в учении. Вы заслужили право называться лучшими!».

Пресс-служба администрации города Шадринска сообщает, что торжественную и трогательную атмосферу праздника создали артисты ЦДК «Октябрь», танцевальный коллектив «Вертикаль», вокально-хореографическая студия Дома детства и юношества «Ритм» «Вот так!» и Центр хореографического искусства «Береника».

Фото с сайта администрации города Шадринска.

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