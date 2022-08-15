Шадринские спортсмены получили почётные грамоты

В Шадринске спортсменов поздравили со Всероссийским днём физкультурника.

Заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Бякова отметила: «У нас на сегодняшний день значительное количество людей разного возраста и профессий, которые активно занимаются физкультурой и спортом, а наши спортсмены показывают высокие результаты на соревнованиях разного уровня: и региональных, и всероссийских, и международных. Мы всегда следим за вашими выступлениями, гордимся вашими достижениями и, конечно, верим в ваши победы! Хочу пожелать всем здоровья, воли к победе, стремления к успехам и мирного неба над головой. С праздником!»

Пресс-служба администрации города Шадринска сообщает, что лучшие спортсмены Шадринска, тренеры и ветераны спорта, представители организаций и учреждений, для кого развитие физической культуры – ежедневный труд и дело жизни, были награждены благодарственными письмами и почётными грамотами. Также в этот день горожане, выполнившие нормативы ГТО на «отлично», стали обладателями золотых знаков.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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