Шадринские студентки проявили законотворческую инициативу

Александра Сысолятина и Анастасия Бабикова удостоены дипломов I степени и медалей «За лучшую научную студенческую работу» XVII Всероссийского конкурса образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».

Это мероприятие для активных граждан в возрасте от 14 до 30 лет, которые стремятся к законотворческой деятельности. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими инициативами и представить его для оценки перед экспертным жюри.

Основной целью проведения конкурса является привлечение молодежи к государственному управлению через ее участие в законотворческой деятельности, выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов молодежи для подготовки законодательных инициатив.

Очный тур проходил в Москве на базе бизнес-школы RMA с 12 по 13 октября. В направлении «Социальная политика» Александра представила работу «Правовое регулирование образования и реабилитации детей инвалидов в Российской Федерации», а Анастасия – «Местная администрация муниципального образования (на примере города Шадринска Курганской области)» в направлении «Государственное строительство и конституционные права граждан». Победительницы являются студентками гуманитарного института Шадринского государственного педагогического университета.

Научный руководитель Наталья Сычева награждена медалью за подготовку дипломантов конкурса.

Фото с официальной страницы администрации Шадринска в социальной сети «ВКонтакте».

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