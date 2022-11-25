Шадринские студенты политехнического колледжа получили капитально отремонтированные мастерские

В Шадринском политехническом колледже завершен капитальный ремонт мастерских на отделении металлообработки. Общая сумма финансирования ремонта и закупки оборудования составила порядка 50 млн рублей. Часть средств - 2,5 млн рублей инвестировали шефы - Шадринский завод металлических конструкций.

Губернатор Вадим Шумков, побывавший сегодня в Шадринском политехе, высоко оценил качество ремонта мастерских и нового станочного оборудования. На данный момент в цехе уже установлен современный фрезерный станок с числовым программным управлением. По словам директора политехнического колледжа Михаила Харлова, закуплен токарный станок с ЧПУ, поэтому в колледже ждут его поступление со дня на день.

Всего в Шадринском политехническом техникуме сейчас обучаются более полутора тысяч юношей и девушек. Отделение металлообработки самое большое по количеству обучающихся – порядка 500 человек.

Как подчеркнул губернатор Вадим Шумков, качество подготовки кадров очень важно и необходимо с учетом того, что Шадринск в последние годы активно развивается. Здесь недавно был открыт индустриальный парк, соответственно в цеха требуется новая рабочая сила.

«Где им еще работать, как ни здесь», - резюмировал глава региона.

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