Шадринские студенты присоединились к Всероссийской патриотической акции

Студенты Шадринского государственного педагогического университета приняли участие в матче по баскетболу, флешмобах, выставках достижений спортивных и патриотических клубов, а также в «Зарядке с чемпионом».

К участникам акции обратилась заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Бякова: «Это замечательный повод показать, что мы едины со своей страной и народом в тех стремлениях и целях, которые ставит перед нами государство. Сегодняшняя ситуация, как никогда, показала нам эту необходимость. Я уверена, что каждый из нас чувствует себя частичкой великой страны – нашей родной России. Если мы едины, мы непобедимы!»

«Зарядку с чемпионом» для студентов провели победитель летних олимпийских игр в Пекине Алла Важенина, преподаватели и студенты факультета физической культуры ШГПУ, мастер спорта по самбо Эдуард Жавкин, мастер спорта по тяжелой атлетике Людмила Таблер и руководитель спортивного клуба университета Алексей Плещев.

«Дорогие гости, уважаемые участники, сегодня день, когда мы должны почувствовать свое единство, стремление стать сильнее и активнее. Мы вместе и имеем одну цель – стремимся к общему будущему. Важно заниматься физической нагрузкой для того, чтобы быть здоровыми, сильными и выносливыми. Университет старается предоставить для этого все условия. Вы – наше будущее, от вас зависит то, какой станет наша страна в ближайшие десятилетия», – добавил исполняющий обязанности ректора ШГПУ Артур Дзиов.

Фото с официальной страницы администрации Шадринска в социальной сети «ВКонтакте».

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