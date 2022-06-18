Шадринские студенты знакомятся с пуансонами и микронами

Пуансоны, микроны и бонки. Эти странные слова уже знакомы шадринским студентам: они проходят практику наШадринском автоагрегатном заводе

«Теория без практики мертва, практика без теории слепа», – говорил знаменитый полководец Александр Суворов. Третьекурсники машиностроительного отделения Шадринского политехнического колледжа под руководством опытных наставников ШААЗа учатся применять полученные знания в режиме реальной рабочей деятельности.

С профессией не ошиблись

Студенты Александр Баландин и Данил Голубчиков в прошлом году проходили ознакомительную практику в цехе мелких серий. Будущие станочники учились нарезать резьбу на токарных станках. В ходе нынешней практики, уже с

трудоустройством на завод, ребята приступили к слесарным работам – учатся обрабатывать детали с помощью ручного инструмента и на сверлильных станках, делают патрубки для радиаторов и резьбовые бонки.

– Парни ответственные, дисциплину соблюдают, и к работе у них заметен интерес. Если что-то непонятно, не стесняются задавать вопросы. А вопросов в нашем деле много, учиться надо постоянно, ведь станочник должен знать устройство и принцип работы оборудования, его технологические возможности, уметь пользоваться оснасткой и режущим инструментом, читать технологические карты и чертежи. Такие умения им не только на работе, но и в жизни пригодятся, – рассказывает наставник, станочник широкого профиля Шадринского автоагрегатного завода Евгений Вагин.

Сам Евгений Витальевич имеет не только большой опыт станочных и слесарных работ, но и диплом мастера производственного обучения, поэтому знает, как вызвать интерес практикантов, открыв для них возможности одной из самых востребованных на производстве профессий. И ребята полны решимости.

– Работать интересно. На практике мы убедились, что правильно выбрали будущую профессию. После окончания колледжа планируем прийти на производство и повышать квалификацию, – говорят Александр с Данилом.

На практику – к своему наставнику

Ещё один третьекурсник, Кирилл Татарников, на производственную практику был зачислен в инструментальный цех. Кирилл заранее попросил, чтобы его прикрепили к определённому наставнику – рабочему, занятому на обдирке, точке, резке и шлифовке металлических изделий и инструмента, Андрею Васильевичу Шокол. Именно под его началом в прошлом году парень знакомился с устройством и работой плоско-шлифовального станка и пробовал выполнить на нём самые простые операции. В этом году практикант уже осваивает на станке выпуск готовой продукции – по заданию мастера изготавливает пуансоны для штампов, пресс-формы, кокили, которые наряду с другими изделиями инструментальщиков проходят строгий контроль качества.

– Мне понравилась работа на этом станке. Хотя первую неделю с непривычки было тяжеловато, – признаётся студент.

По словам Андрея Шокола, со своим подопечным они идут от простого к сложному. Сейчас Кирилл учится делать детали со строгим соблюдением заданных параметров. У тех же пуансонов, к примеру, допуск составляет всего 5 микрон, и чтобы «поймать» этот размер, надо чаще производить замеры, надёжно крепить деталь, следить за чистотой процесса, так как любая песчинка, попавшая внутрь, может дать перекос. Кроме того, будущий машиностроитель должен научиться самостоятельно составить технологический процесс на изготовление деталей, выбрать станок, режущие и измерительные инструменты. Все эти навыки помогут написать и защитить дипломную работу на четвёртом курсе.

Обучать студента Андрею Шокол довелось впервые, а вот в роли наставника молодых рабочих инструментальщик выступал не раз, и все они состоялись в профессии.

– Андрей Васильевич объясняет всегда понятно. Очень надеюсь, что и через год буду проходить у него преддипломную практику, – говорит Кирилл.

– Парень перспективный, думаю, если постарается, всё у него получится, – улыбается наставник. – Я очень надеюсь, что после окончания колледжа ребята, которые сейчас проходят практику, вернутся на наш завод.

Светлана Кириллова.Фото Ларисы Патракеевой.

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