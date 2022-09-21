Шадринских общественников ознакомили с техническим обеспечением больниц

В администрации города Шадринска 20 сентября состоялась встреча членов совета Общественной палаты муниципального образования – город Шадринск с директором Департамента здравоохранения Курганской области Алексеем Сигидаевым.

Обсуждался вопрос о реорганизации государственных бюджетных учреждений, находящихся на территории города Шадринска. Алексей Сергеевич довел до сведения общественников информацию о подходах по оказанию медицинской помощи населению, объемах финансирования системы здравоохранения Курганской области, материально-техническом обеспечении лечебных учреждений, планах по поставкам нового оборудования, ремонтах в подведомственных Департаменту здравоохранения организациях, перспективах по решению кадрового вопроса. В беседе были затронута тема качества оказания медицинских услуг, сообщили в пресс-службе администрации города. Алексей Сигидаев ответил на все поставленные вопросы. Стороны были удовлетворены конструктивным разговором.

Фото Николая Пушилина.