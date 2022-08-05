Шадринским школьникам будут продавать модную форму к новому учебному году

200 тысяч рублей льготного кредита, который под 1% годовых как самозанятая Ольга Братцева из Шадринска получила через Фонд микрофинансирования Курганской области, пойдут на закупку ткани.

Работать Ольга решила в прошлом году. Прочитала статью о том, что начать бизнес можно без стартового капитала, заключив социальный контракт с органами соцзащиты населения. За поддержкой в организации собственного производства она обратилась в Инвестиционное агентство, где ей помогли подготовить бизнес-план. После защиты проекта получила 250 тысяч рублей на покупку швейного оборудования. Теперь у Ольги свое ателье.

С 1 июля сумма соцконтракта на открытие бизнеса увеличена до 350 тысяч рублей.

По личному указанию губернатора Вадима Михайловича Шумкова сейчас самозанятым разрешили давать взаймы под 1% годовых до 500 тысяч рублей. Микрофинансовую поддержку до 200 тысяч рублей можно получить без залога, имея двух поручителей, а микрозайм до 500 тысяч рублей выдадут под залог имущества с поручительством сроком на 3 года. Потратить заёмные средства можно на цели, связанные с деятельностью самозанятого.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области со ссылкой на сайт Мойбизнес45.

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