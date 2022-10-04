Шадринским школьникам рассказали о роли учителя в современном мире

Руководитель отдела образования администрации города Шадринска Светлана Кислицына и её заместитель Оксана Карманова 3 октября приняли участие в проведении внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» в 4А классе школы №2 и в 6 классе школы № 7, сообщаетvk.com/shadrinsk.official.

Беседы получились интересными, полезными и познавательными. Обучающиеся высказали свою точку зрения о роли учителя в становлении каждого человека, о необходимых для педагогов качествах, рассказали о своих учителях. По итогам занятий все учащиеся отметили, что учитель - это одна из самых уважаемых и необходимых профессий.

В пресс-службе администрации города Шадринска напомнили, что с нового учебного года во всех школах страны каждый понедельник начинается с занятий «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России.



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