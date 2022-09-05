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Шадринский округ подтверждает звание лидера Курганской области по валовому сбору зерна

Местные механизаторы намолотили более 100 тысяч тонн зерна

5 сентября, 2022 - 19:53

Шадринский муниципальный округ в очередной раз  подтвердил звание  лидера, став  первым  муниципальным образованием, где валовой сбор  зерна  уже превысил  сто  тысяч  тонн. Аграриями здесь  обмолочено 53% посевных площадей, средняя урожайность — 28,3 ц/га, утверждают в департаменте АПК Курганской области.

В профильном ведомстве также сообщили, что на 5 сентября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 435 тыс. га. В Звериноголовском, Целинном, Шадринском и Щучанском округах, Сафакулевском районе площадь убранных площадей перешагнула за 50%.

Валовой сбор составляет 979 тысяч тонн. Средняя урожайность –22,5 центнеров с гектара. Самая высокая средняя урожайность на сегодняшний день в Щучанском округе – 33,3 ц/га. Больше 30 ц/га в среднем также собирают аграрии Сафакулевского и  Шатровского муниципальных образований.

Масличные  культуры обмолочены на площади 36,6 тыс. га, это 14,6% от плана. Валовой сбор составляет 40,4 тысяч тонн, при урожайности 11 ц/га.

Источник фото: Департамент АПК Курганской области. 

5 сентября, 2022 - 19:53

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