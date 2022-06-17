Шадринский студент стал лучшим сварщиком области

Начинающий сварщик, студентШадринского политехнического колледжа Михаил Бочков одержал победу в конкурсе профмастерства по компетенции «Сварочные технологии». Состязания прошли на базе Варгашинского образовательного центра.

За почётное право стать сильнейшим сварщикомрегиона боролись студенты Курганского промышленного техникума, Шадринского политехнического колледжа, Кособродского профессионального техникума и Варгашинского образовательного центра. Оценивали конкурсантов не только преподаватели и мастера, но и специалисты Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона.

Директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров отметил, что Шадринский политехнический колледж готовит настоящих профессионалов. По его словам, победа в конкурсе Михаила Бочкова — еще одно тому доказательство. «В этом году колледж технически обновляется, в нем появятся четыре мастерских по компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Аддитивное производство». Уверен, что, имея возможность практиковаться на современнейшем оборудовании, студенты колледжа еще не раз порадуют нас своими успехами. И не только сварщики, но и токари, и фрезеровщики, - сказал Андрей Кочеров.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.