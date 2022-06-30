Шадринскому оздоровительному лагерю «Салют» исполнилось 65 лет

Детскому загородному оздоровительному лагерю «Салют» исполнилось 65 лет. С 1957 года здесь проводят свои незабываемые каникулы мальчишки и девчонки всех возрастов из Шадринска и соседних регионов. Этим летом лагерь гостеприимно принял ребят из Луганской народной республики.

Ирина Андрейченко, первый заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области, пожелала коллективу лагеря и всем ребятам активно и творчески провести время, яркой и интересной жизни. Пресс-служба администрации города Шадринска сообщает, что Ирина Андреевна наградила руководство лагеря благодарностью департамента образования за вклад в развитие детского отдыха детей.

Как отметила Наталья Бякова, заместитель главы города по социальным вопросам, юбилей «Салюта» — это особенный праздник: «Тысячи детей нашли тут новых друзей и «Салют» стал для них родным, любимым местом, куда хочется возвращаться. Ребятам желаю хорошего отдыха, педагогам и сотрудникам — интересных смен, процветания и счастливых улыбок детей. С праздником всех!». Из рук Натальи Владимировны Почётную грамоту Главы города получила директор лагеря Лилия Куликова за многолетний добросовестный труд в сфере детского отдыха и оздоровления, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в разностороннее развитие детей.

Своими впечатлениями поделился с присутствующими Владимир Пикалин, председатель Шадринской городской Думы. Он подчеркнул, что все прекрасные традиции, заложенные в далёком 1957 году до сих пор поддерживаются благодаря усилиям замечательного коллектива, заслуги которого также отметил Почётной грамотой Шадринской городской Думы, а его сотрудников — Благодарственными письмами.

Фото с сайта администрации города Шадринска.

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