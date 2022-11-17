Шатровские дети радуются отремонтированному детскому саду

На своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» радостной новостью поделился глава округа Леонид Рассохин.

«Сегодня, 17 ноября, Шатровский детский сад вновь распахнул двери для своих воспитанников после капитального ремонта. При поддержке губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова в детском саду заменили кровлю, окна, сантехнику, электропроводку, двери, входные группы. Полностью заменили игровые площадки для прогулок. Сейчас там современные, красочные игровые комплексы, беседки, лавочки», - написал глава Шатровского муниципальногор округа.

Он отметил, что в обновлённом дошкольном учреждении всё, как в волшебной стране. Игровые, спальни и коридоры выкрашены разноцветными красками. В группах уютно и тепло.

«Этого дня с нетерпением ждали все и хочется сказать огромное спасибо всему коллективу детского сада за проделанную работу. Вместе мы преодолеем все трудности и будем двигаться вперед к поставленным целям!» - добавил Леонид Рассохин.

Фото с личной страницы Леонида Рассохина в социальной сети «ВКонтакте».