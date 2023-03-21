Шатровские пенсионерки представили творческие работы в Центре общения старшего поколения

Курганских предпринимателей вновь соберут на обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста», который пройдет 23 марта в областной библиотеке имени Югова, где им расскажут, что они могут потерять свой бизнес, если не зарегистрируют свой товарный знак на себя.

Если предприниматель своевременно не озаботился регистрацией принадлежащей ему интеллектуальной собственности, то в будущем он обязательно столкнется с такими проблемами, вследствие которых он может потерять бизнес. Например, конкуренты могут запросто зарегистрировать ваш товарный знак на себя, запатентовать чужую разработку или начать копировать созданную не ими продукцию. Поэтому перед выводом своей продукции на рынок, предприниматель должен подумать о защите своих прав на объекты интеллектуальной собственности – зарегистрировать товарный знак, географическое указание или наименование места происхождения товара. Стоит отметить, что сам факт регистрации товарного знака не создает возможность для безопасного развития бизнеса, создает условия для притока инвестиций. Рассказывать обо всех этих коллизиях пригласили специалистов Федерального института промышленной собственности.

Как полагают в Роспатенте и департаменте экономического развития Курганской области, семинар направят на увеличение выпуска уникальных отечественных товаров у производителей и развитие территориальных брендов.

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