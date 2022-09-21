Шатровские школьники загадали желание, чтобы их никогда не коснулась война

В Шатровской школе 21 сентября для учащихся пятых классов подготовили литературно-музыкальную композиция, которую организовали учащиеся творческого объединения «Позитивчики» Шатровского Дома детства и юношества совместно с библиотекой средней школы.

Мальчишки и девчонки познакомились с праздником День мира, узнали об истории его возникновения, исполнили песню «Солнечный круг», затем под бой колокола все встали, взявшись за руки, и загадали желание, чтобы нас никогда не коснулась война. Завершилось мероприятие акцией «Пожелание всем жителям планеты Земля».

Мероприятия в этот день прошли также в Лебяжьевском, Куртамышском, Кетовском, Юргамышском муниципальных округах и районах. Так, солисты Юргамышского дома культуры исполнили патриотические песни в честь праздника мира. А учащиеся Куртамышской школы искусств изготовили голубей в технике оригами. Эти поделки ребята унесут домой и поместят на самое видное место, чтобы в их семьях всегда был мир и согласие.

Фото предоставлено молодёжным порталом Зауралья.

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