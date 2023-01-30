Шатровские старшеклассники получают профессию электромонтера без отрыва от учебы в школе

Учащиеся 9-11 классов Шатровской средней школы получили прекрасную возможность без отрыва от учебы во внеурочное время посещать занятия по профессиональному обучению. Начались они в сентябре 2022 года на базе Шатровского филиала Курганского технологического колледжа.

Школьники осваивали рабочую профессию «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» с опытным педагогом, мастером производственного обучения Евгением Петренко.

Как сообщает районная газета «Сельская новь», ребята с удовольствием посещали занятия, на практике учились правильно делать разметку под проводку, монтировать кабеленесущие системы, производили сборку схем осветительной и силовой сети, изучали приёмы безопасного использования инструментов.

А 24 января они получили свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда».

Даже если ребята не выберут в дальнейшем эту профессию, у них останутся навыки, которые пригодятся им как в быту, так и в построении своей карьеры по любой профессии или специальности.

Напомним, губернатор Вадим Шумков на встрече со старшеклассниками в курганской школе № 7 в ноябре прошлого года заявил, что при выборе профессии в первую очередь надо прислушаться к себе, принимая во внимание, что развивающейся стране и Курганской области в частности сегодня нужны профессионалы по инженерным специальностям, в сфере IT, люди, которые умеют работать и головой, и руками.

«Для этого в регионе в сфере профессионального образования сегодня проводится большая работа – учебные заведения и предприятия работают в тесной связке, а учебные планы и программы перестраиваются с учётом реальных потребностей наших ведущих предприятий в необходимых квалифицированных кадрах», - сказал Вадим Шумков.

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