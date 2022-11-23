Шатровский округ получил 1,5 млн рублей за эффективную работу

Шатровский муниципальный округ за эффективность работы органов местного самоуправления за 2021 год отмечен командой правительства области.

Глава муниципального образования Леонид Рассохин получил заместителя губернатора Владимира Архипова полтора миллиона рублей. Итоги работы округов подвели сегодня, 23 ноября, на ХVII общем собрании членов ассоциации «Совета муниципальных образований Курганской области».

Грантами на общую сумму 5 млн рублей были отмечены шесть муниципальных округов Курганской области, сообщили в пресс-службе главырегиона. Второе место и грант около 995 тысяч рублей получил Каргапольский округ. Третье место у Далматовского округа, муниципалитет стал обладателем гранта в 760 тысяч рублей. Четвертое место и грант около 650 тысяч рублей получил Мишкинский округ. На пятом и шестом местах расположились Куртамышский и Сафакулевский округа. Они получили порядка 600 и 560 тысяч рублей соответственно.

Владимир Архипов подчеркнул, что нет такого города, района, округа, где бы не происходили позитивные перемены, которые требуют слаженной командной работы правительства области и органов местного самоуправления. «Строятся и ремонтируются детские сады, школы, больницы, дороги, благоустраиваются скверы и парки, открываются производства и создаются новые рабочие места, внедряются новые меры поддержки в экономике и социальной сфере. Это нелегкий труд и большая ответственность. И несмотря на меняющуюся ситуацию в мире, санкции против нашей страны, перед нами стоит задача и дальше продолжать заданный губернатором Вадимом Михайловичем Шумковым курс на развитие региона», — отметил Владимир Архипов.